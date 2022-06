Het eerste vaatje haring van het jaar heeft dinsdag op de visafslag van Scheveningen 113.500 euro opgebracht. Volgens het Nederlandse Visbureau is dat een recordbedrag. De opbrengst gaat naar de Stichting Ambulance Wens.

Het geld werd bij elkaar gebracht door tientallen bieders, die daarmee het winnende bod van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) mogelijk maakten. "Een megabedrag, dat heeft nog nooit eerder plaatsgevonden. Echt bizar", aldus de woordvoerder van het Visbureau.

Vanaf woensdag gaat bij de meeste viswinkels in Nederland de nieuwe haring in de verkoop. Het is een jaarlijkse traditie om het vaatje met de eerste gevangen haringen te veilen. In 2020 gebeurde dat vanwege de coronamaatregelen voor het eerst in 35 jaar niet. De Hollandse Nieuwe werd toen aangeboden aan zorgpersoneel. Ernst Kuipers en Diederik Gommers namen het vaatje toen in ontvangst.

Vorig jaar werd het eerste vaatje ook niet geveild, maar aangeboden aan de GGD als eerbetoon aan de vaccinatiemedewerkers. Op meerdere GGD-locaties kregen toen medewerkers en mensen die een prik kwamen halen een haring.

In 2019 leverde het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 95.500 euro op. Dat vaatje werd gekocht door groothandel Makro en ging de opbrengst naar de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.