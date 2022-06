In de machinekamer van een rondvaartboot in De Biesbosch is dinsdag aan het einde van middag brand uitgebroken. Alle 225 passagiers zijn veilig van boord gehaald en er zijn geen gewonden, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De passagiers waren mensen op leeftijd. Veel van hen zijn slecht ter been en hebben een rolstoel of rollator.

Nadat er rook was ontdekt in de machinekamer besloot de kapitein het schip aan te meren in een werkhaven in De Biesbosch.

Er was volgens de woordvoerder geen paniek en de evacuatie verliep "rustig en gecontroleerd". De bemanningsleden kregen hulp van de brandweer. De passagiers worden nu met een andere boot overgebracht naar de thuishaven in het Brabantse Drimmelen.

De brandweer kon pas beginnen met blussen nadat alle passagiers van boord waren gegaan. Rond 17.50 uur werd het sein brand meester gegeven. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.