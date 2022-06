De rechtbank in Assen heeft dinsdag Josef B. drie jaar cel opgelegd voor zijn rol in het verbergen van de kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold. De man was huurder van de boerderij waar het gezin verbleef en ondersteunde vader Gerrit Jan van D. financieel.

Het gezin leefde vanaf 2010 in totale afzondering op een afgelegen boerderij en werd in oktober 2019 ontdekt, nadat een van de kinderen alarm had geslagen in het dorp. B. verrichte werkzaamheden aan de boerderij en werd bij de inval van het pand aangehouden.

Volgens justitie was het vader Van D. die zes van zijn negen kinderen jarenlang tegen hun wil vasthield op een boerderij in het Drentse dorp. Ook stond hij terecht voor seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Van een rechterlijke beoordeling kwam het echter nooit, omdat de 69-jarige man als gevolg van een hersenbloeding niet in staat was zijn proces te volgen.

Hoewel de 61-jarige B. zelf niet betrokken was bij de vrijheidsberoving van de kinderen, speelde hij een belangrijke rol. Met zijn medeweten en zwijgen faciliteerde hij de vader van het gezin, aldus de rechtbank.

B. heeft altijd alle beschuldigingen ontkend. Volgens hem werden de kinderen niet van hun vrijheid beroofd - ook niet door hun vader - en konden ze gaan en staan waar ze wilden.

Klusjesman was discipel van vader Van D.

B. kende de vader van de negen kinderen Van D. al tientallen jaren via de beruchte Moonsekte. Na het vertrek bij de sekte ontwikkelde Van D. een eigen geloof. B. volgde Van D. als discipel op de voet.

Het gezin uit Ruinerwold woonde onder meer in Hasselt, Zwartsluis en Meppel. De drie oudste kinderen verlieten het gezin toen het neerstreek in Ruinerwold. De zes meerderjarige kinderen die in Ruinerwold woonden, zijn nooit door hun vader Gerrit Jan van D. aangegeven bij de burgerlijke stand. Ze bezochten geen school en kregen geen medische zorg.