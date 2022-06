De temperatuur is in de nacht van maandag op dinsdag flink omlaaggegaan. Dinsdagochtend is het dan ook nog fris, maar al snel wordt het aangenaam. In de middag wordt het 20 tot 24 graden.

Alleen op de Waddeneilanden blijft bij een matige zuidwestenwind de temperatuur iets achter.

Over het noorden van het land trekken vooral in de ochtend wat wolkenvelden. 's Middags ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken.

Verder zal de zon flink schijnen bij een matige wind.