Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, de drie oprichters van Stichting Hulptroepen Alliantie, worden door het Openbaar Ministerie (OM) nu ook verdacht van witwassen. Dat meldt NRC dinsdag. Eerder werd al bekendgemaakt dat justitie het drietal verdenkt van oplichting en verduistering.

Het OM maakte in februari bekend dat het een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar onder meer (ex-)bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), onder wie Van Lienden. De aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed. Het uitzendbedrijf stelde personeel aan SHA beschikbaar omdat werd gedacht dat het om liefdadigheid ging.

Later bleek dat Van Lienden en de andere (voormalige) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Daardoor zou hij samen met de andere oprichters miljoenen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die zij met het ministerie van Volksgezondheid sloten.

Volgens NRC verdenkt justitie het drietal nu ook van witwassen, omdat de drie (ex-)bestuurders zichzelf, vanuit SHA, miljoenen euro's aan dividend uitkeerde. Dat blijkt volgens bronnen uit het strafdossier.

Van Lienden ontkent in een reactie aan NRC dat justitie op 24 mei de verdenking verder heeft uitgebreid met witwassen.