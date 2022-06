Het Rode Kruis gaat op het terrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tien tenten plaatsen voor veertig mensen. De organisatie laat weten acht mensen te sturen om de tenten op te bouwen.

Het opvangcentrum in Ter Apel heeft te maken met een grote toeloop. In de nacht van zondag op maandag moesten iets meer dan honderd mensen op een stoel in het aanmeldcentrum slapen.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat komende nacht vermoedelijk alle 130 beschikbare stoelen in Ter Apel zullen worden gebruikt voor vluchtelingen die zich bij het aanmeldcentrum hebben gemeld. Ook gaan er een kleine honderd mensen naar de crisisnoodopvang in Stadskanaal.

Het aanmeldcentrum, waar plek is voor tweeduizend mensen, kampt al langer met grote drukte doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Een woordvoerder van het COA liet afgelopen donderdag aan NU.nl weten dat, hoewel de eerste extra opvangplekken gereed zijn, niet kon worden uitgesloten dat er door de drukte opnieuw geen slaapplekken zouden zijn voor asielzoekers.

In maart zette het COA nog zelf een paviljoentent op, maar deze moest onder druk van de gemeente Westerwolde vervolgens worden afgebroken. Een woordvoerder van de gemeente zei destijds dat een tent "geen geschikt middel" was voor de situatie op het terrein. Bovendien ontbraken de vergunning en de noodzakelijke toestemming.

Veiligheidsregio's verzorgen per toerbeurt crisisnoodopvang

Het COA heeft momenteel ongeveer 42.000 mensen in opvang en er melden zich dagelijks zo'n tweehonderd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Al maanden zoekt het COA naar nieuwe permanente opvanglocaties.

Veiligheidsregio's gaan per toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elk 150. Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen, Finsterwolde en Leek. Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar.

Ook de regio Amsterdam-Amstelland is gevraagd 150 vluchtelingen tijdelijk onder te brengen. Hiervoor ligt een voorstel bij het COA en het Rijk. De hoofdstad vangt momenteel al 1.650 asielzoekers en statushouders op.