De oudste inwoner van Nederland is overleden. Ebeltje Boekema-Hut uit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen is 110 jaar geworden en overleed zaterdag in het Groningse Leek.

Haar familie bevestigt het overlijden aan RTV Noord. "We hebben er als familie vrede mee en hebben donderdag gezamenlijk afscheid genomen. Zaterdag om 16.00 uur is ze overleden."

Ebeltje Boekema-Hut werd op 31 augustus 1911 geboren in Zevenhuizen. Haar vader had een agrarisch bedrijf. In 1935 trouwde ze met Lammert Boekema. Het stel nam de boerderij van vader Hut over.

Boekema-Hut laat vier dochters achter, de oudste is 85 jaar. Ze had meerdere kleinkinderen, achter- en achter-achterkleinkinderen. Ze is niet de enige in haar familie die zeer oud is geworden. Haar moeder werd 97 en de oma van Boekema-Hut is 101 jaar geworden.

De Zuid-Hollandse, die al jaren in het verzorgingshuis in Leek woonde, was sinds mei 2021 de oudste inwoner van Nederland. De begrafenis van Boekema-Hut is donderdag in Zevenhuizen. Er is tevens een besloten uitvaartdienst.