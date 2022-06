De brandweer heeft maandag rond 15.30 uur het sein brand meester gegeven voor de zeer grote brand in een aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met nablussen in de Noord-Brabantse gemeente, meldt de veiligheidsregio. Het gloednieuwe pand van de fabriek is verloren gegaan.

De brand brak in de nacht van zondag op maandag uit. De schuimblusinstallatie in de Fire-Up-fabriek wist de brand in eerste instantie te blussen, maar maandagochtend laaide het vuur opnieuw op. Rond 9.00 uur sloegen de vlammen uit het dak. Ook kwam er veel rook vrij. Rond 10.45 uur kregen omwonenden een NL-Alert met de oproep om binnen te blijven.

De brandweer schaalde op en sloot een aantal straten van Oisterwijk af om slangen uit te rollen. Daarmee werd bluswater uit watergangen gehaald. Ook kwam een slang over het spoor te liggen, waardoor treinen tussen Tilburg en Boxtel tijdelijk niet konden rijden. Rond 14.30 uur kwam het treinverkeer weer op gang.

Er zijn geen schadelijke stoffen aangetroffen in de roetdeeltjes die vrijkwamen bij de brand. "Schoon zijn die roetdeeltjes natuurlijk niet", waarschuwt de veiligheidsregio. Omwonenden krijgen het advies om de as die bijvoorbeeld op auto's of tuinmeubilair in de omgeving is terechtgekomen, weg te wassen met warm water en zeep.

42 Grote brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk

Gemeente stelt 'diepgaand onderzoek' in

De gemeente Oisterwijk gaat "diepgaand onderzoek" doen naar de brand. Burgemeester Hans Janssen zegt niet bang te zijn om "afhankelijk van de resultaten van het onderzoek vergaande stappen te zetten in het kader van de vergunningverlening". De fabriek kan vergunningen kwijtraken.

Het is niet de eerste keer dat er brand is uitgebroken bij de fabriek. In september 2019 gebeurde dat in een paar dagen tijd vier keer in de Fire-Up-fabriek. Toen zouden blokjes mogelijk zijn gaan broeien en ontvlammen. De brandweer sprak destijds zijn zorgen uit over de situatie bij de fabriek.

De oorzaak van de brand maandag is nog niet duidelijk.