Het aantal mensen dat een poging doet om te stoppen met roken, is vorig jaar afgenomen. Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Marc Willemsen, programmahoofd Tabak bij Trimbos, maakt zich zorgen en zegt dat de cijfers een signaal aan de politiek zijn.

In 2020 gaf 36 procent van de rokers aan een stoppoging te hebben gewaagd, dat percentage daalde in 2021 naar 31 procent. Deze mensen gaven aan minimaal 24 uur geen sigaret te hebben gerookt. Of het ook lukte om te stoppen, is niet bekend.

Volgens Willemsen zou het aantal mensen dat een stoppoging doet minimaal gelijk moeten blijven, en als het beleid intensiveert moeten toenemen. Hij wijst onder meer naar andere landen waaronder Australië en de Verenigde Staten, waar het percentage mensen dat probeert te stoppen veel hoger ligt dan hier in Nederland.

"Het heeft er echt mee te maken dat er geen duidelijke prikkels vanuit de overheid zijn afgegeven", concludeert Willemsen. In 2020 werden nog een aantal maatregelen ingevoerd, zoals accijnsverhogingen, verkooppunten die uit het zicht gingen en een rookverbod op schoolpleinen. Tegelijkertijd zag het instituut ook dat er dat jaar meer werd gerookt, onder andere door stress vanwege corona en het thuiswerken, waar de op kantoor rookbeperkende maatregelen niet gelden.

In 2021, toen het kabinet demissionair werd, kwam het invoeren van nieuwe maatregelen ook stil te liggen. En dat is volgens het instituut terug te zien in de cijfers.

112 Tabak moet uit het zicht: waarom wordt roken niet verboden?

Trimbos pleit voor meer maatregelen

Het verhogen van de prijs en rookverboden zijn maatregelen die echt effect hebben op het aantal mensen dat rookt, blijkt uit onderzoek van Trimbos. Maar deze maatregelen worden volgens het instituut nog niet genoeg ingezet of moeten sneller worden ingezet. Een van de maatregelen waar het naar verwijst is het verhogen van de prijs van een pakje sigaretten.

Het is volgens Willemsen "wachten op een staatssecretaris die dit onderwerp weer oppakt". In het Nationaal preventieakkoord staat namelijk dat er in 2040 een rookvrije generatie moet zijn. "Die doelstelling gaat niet lukken als we weer een paar jaar niks doen."