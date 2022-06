De georganiseerde misdaad gebruikt op grote schaal vakantieparken als dekmantel om geld wit te wassen. Dat schrijft De Telegraaf maandag op basis van een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Het centrum doet voor de overheid onderzoek naar ondermijnende, georganiseerde criminaliteit.

Lokale overheden doen nauwelijks iets om deze vorm van witwassen tegen te gaan door een gebrek aan kennis en capaciteit. Ook kijken ze vooral naar de voordelen die de parken hebben voor het toerisme.

Criminelen kopen recreatiewoningen of zelfs volledige vakantieparken. Vervolgens wassen ze hun geld wit door middel van renovatie, herverkaveling en het verhuren of verkopen van recreatiewoningen. Dit gebeurt buiten het zicht van overheid, omdat de koop en verkoop van chalets vaak niet wordt bijgehouden in het Kadaster. De transacties zijn daarnaast vaak contant waardoor het geld lastig te traceren is.

Rechercheurs zeggen tegen de krant dat het witwassen op de vakantieparken al zolang ongemoeid gebeurt, dat het nu amper meer te bewijzen is. Het RIEC-rapport erkent dit probleem.

Mogelijk tientallen miljoenen euro's witgewassen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en voorzitter van het RIEC maakt zich zorgen over hoe gemakkelijk het is om geld wit te wassen via vakantieparken. Het gaat mogelijk om tientallen miljoenen euro's.

Het probleem speelt zich volgens hem niet alleen in zijn regio af, maar in heel Nederland. Hij pleit daarom voor een landelijke aanpak. Zo moeten vaker vergunningen preventief worden geweigerd en moet er meer controle plaatsvinden. Gemeenten moeten zich daarnaast niet meer blindstaren op de voordelen van het toerisme. "Ze zijn daardoor soms te weinig kritisch, maar witwassen is ook moeilijk te zien en aan te tonen. Dus al zie je het, dan kun je er lang niet altijd wat aan doen", aldus Marcouch.