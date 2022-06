In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel moeten in de nacht van zondag op maandag weer mensen op een stoel slapen. Er is te weinig capaciteit door de drukte. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kon niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat.

Ook kan het dat er vannacht nog meer mensen bijkomen in het aanmeldcentrum. Voor hen zal er dan ook geen slaapplek zijn, aldus de woordvoerder.

Het is zeker niet de eerste keer dat mensen in Ter Apel op een stoel moeten slapen. Het aanmeldcentrum, waar plek is voor tweeduizend mensen, kampt al langer met grote drukte doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert.

Een woordvoerder van het COA liet donderdag aan NU.nl weten dat hoewel de eerste extra opvangplekken gereed zijn, niet kon worden uitgesloten dat er door de drukte opnieuw geen slaapplekken zouden zijn voor asielzoekers.

Om de druk op Ter Apel te verlichten, zijn veiligheidsregio's bezig om per regio 150 extra plekken op te zetten. De komende tijd moeten steeds vier andere regio's samen 600 plekken beschikbaar hebben. Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen, Finsterwolde en Leek. Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar gesteld. Amsterdam-Amstelland heeft voor zover bekend nog geen locatie. De opvang is nog niet genoeg om alle asielzoekers een slaapplek te geven.

Er wordt ondertussen ook gewerkt aan megalocaties die elk zeker duizend mensen moeten kunnen opvangen.