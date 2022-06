Hüseyin A. is zondag in de gevangenis overleden, schrijven De Telegraaf en NH Nieuws. De 51-jarige man werd in februari in hoger beroep veroordeeld tot bijna twintig jaar cel voor het verkrachten en vermoorden van de negentienjarige Milica van Doorn in 1992.

De krant en de regionale omroep melden dat de advocaat van de nabestaanden van Milica het overlijden heeft bevestigd. Ook advocaat Gerald Roethof, die Hüseyin A. bijstond, bevestigt het overlijden.

Er is geen sprake van een misdrijf of zelfmoord, schrijft de krant. De veroordeelde zou zondagmorgen rond 11.00 uur zijn overleden nadat hij had gesport.

Roethof reageerde zondagavond ontstemd op het feit dat de pers en nabestaanden van Milica eerder wisten van het overlijden dan hij en de familie van Hüseyin A.. "Dit had echt anders gemoeten", citeert de krant hem.

Milica werd in 1992 verkracht en vermoord. Ze is daarna achtergelaten in een sloot, bedekt met riet. Het duurde tot 2017 voordat A. werd gearresteerd voor gewelddadige dood van de jonge vrouw. Milica kwam nooit meer thuis na een verjaardagsfeestje.

A. werd aangehouden na een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek. Hij wilde daar niet aan meewerken, maar zijn broer wel. Een spermaspoor dat in het lichaam van Milica gevonden werd, wees A. als dader aan.