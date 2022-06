Een man en een vrouw zijn zondagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de Afsluitdijk. In totaal waren vier auto's bij de kop-staartbotsing betrokken. De weg richting Friesland was tot 21.00 uur afgesloten, maar is inmiddels weer open, zo meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NU.nl.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Kornwerderzand, een Fries dorpje aan de voet van de Afsluitdijk.

De twee slachtoffers werden na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd en overleden daar aan hun verwondingen. Twee anderen liggen nog in het ziekenhuis.

Het ongeluk vond rond 16.15 uur plaats, de toedracht wordt nog onderzocht. De politie heeft getuigen gehoord en gaat ook de slachtoffers in het ziekenhuis vragen wat er is gebeurd.