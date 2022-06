Het plein in de Amsterdamse wijk Geuzenveld waar oud-voetballer Abdelhak Nouri als kind altijd voetbalde is zondag officieel omgedoopt tot het A. Nouriplein. Het vernieuwde plein werd geopend door de gemeente Amsterdam en de familie van de oud-voetballer. Op de middenstip van het sportveld in de wijk Nieuw-West staat zijn rugnummer.

Nouri zakte in juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. De middenvelder liep zwaar hersenletsel op en lag een tijd in coma. Het betekende blijvende hersenschade en een abrupt einde van zijn voetbalcarrière. Op dit moment wordt hij in de wijk waar het pleintje is geopend verzorgd door zijn familie.

Naast familie van Nouri waren onder anderen burgemeester Femke Halsema en oud-voetballer Willem van Hanegem aanwezig bij de opening van het A. Nouriplein. Tot het eind van de middag zijn er op het plein voetbaltoernooien en een clinic voor kinderen uit de buurt, van wie velen Nouri als voorbeeld beschouwen. "Het is een groot feest, fijn dat er zo veel kinderen zijn gekomen", laat een woordvoerder van de organisatie weten.

Het plein heette sinds 2005 Nigel de Jongplein, vernoemd naar Nigel de Jong, die ook opgroeide in deze wijk. Na het incident met Nouri stelde de voormalige middenvelder van Ajax voor het sportveld als eerbetoon naar hem te vernoemen.

De vader van Nouri vertelde zaterdag aan Het Parool dat zijn zoon weet dat het plein naar hem is vernoemd. "Abdelhak weet dat zijn oude voetbalveldje is opgeknapt en wordt geopend. Ik heb het hem verteld."