De politie heeft het vermoedelijke wapen gevonden waarmee in de nacht van zaterdag op zondag werd geschoten op een vol terras in Tilburg. Bij dat incident raakte een man gewond.

Rond 0.20 uur werd er geschoten op een terras op de Heuvelring in het centrum van de Brabantse stad. Bij het schietincident raakte een 29-jarige man uit Tilburg gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Na het schietincident renden twee verdachten weg. Een van de twee, een 22-jarige man, is aangehouden en zit zondag nog vast voor verhoor. De andere man vluchtte weg, ondanks een waarschuwingsschot van de politie. Op zijn vluchtroute vond de politie het vermoedelijke wapen. Dat wordt onderzocht op sporen.

Het was druk in de Tilburgse binnenstad vanwege een muziekevenement. "Het incident gebeurde op een terras net om de hoek van een plek waar een optreden was", aldus een woordvoerder van de politie.

Kort na het incident liet de politie via Twitter weten dat de zaak onder controle was en er geen gevaar of dreiging meer was voor bezoekers aan het centrum van de stad.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van het schietincident was. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van het incident.