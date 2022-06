Er zijn dit weekend al vijf motorrijders omgekomen na een verkeersongeluk. Zaterdagavond raakte een 43-jarige man uit Groningen zwaargewond door een aanrijding met een trekker in Winsum. De politie meldt zondag dat hij is overleden, net als slachtoffers in Zeeland, Gelderland en Brabant.

Het slachtoffer uit de gemeente Midden-Groningen botste rond 20.20 uur op de trekker op de Schouwerzijlsterweg. De exacte oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Vlak voor de aanrijding reed er nog een motorrijder in de buurt. De politie is op zoek naar die man als getuige en heeft een signalement gedeeld.

In Kapelle (Zeeland) overleed zaterdagochtend een motorrijder na een botsing op een landbouwvoertuig. In Ederveen (Gelderland) kwam zaterdagmiddag een 25-jarige motorrijder om het leven na een botsing op een auto die afsloeg.

Twee negentienjarigen op een motor overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een ongeluk in het Brabantse Oeffelt. Daarbij waren geen andere voertuigen betrokken.

Vijf verongelukte motorrijders in één weekend is relatief veel. In heel 2021 kwamen 52 mensen om het leven na een motorongeluk. Dat waren er 8 meer dan in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS.