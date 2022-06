Als de maan dichter bij de aarde staat dan normaal en het tegelijkertijd volle maan is, spreken we van een supermaan. Dinsdag is dat het geval. Met een heldere dinsdagochtend in het vooruitzicht is dit je kans om foto's te maken van een maan die extra groot lijkt. Maar daar moet je wel wat voor overhebben.

Als je een foto wil maken van de supermaan, moet je je wekker erg vroeg zetten. De maan gaat in de nacht van maandag op dinsdag om 4.46 uur onder. "In het half uur vóór maansondergang is hij extra groot te zien aan de zuidwestelijke horizon", zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Dat betekent dus dat je om 4.16 uur uit de veren moet zijn. Alleen in het noorden van het land is er kans op wolkenvelden.

De maan is dinsdag helemaal gevuld, geeft veel licht en lijkt iets groter dan normaal. Het verschil in grootte is met het blote oog nauwelijks te zien, zegt Van Bernebeek. Een supermaan lijkt 6 tot 7 procent groter en is ongeveer 13 procent helderder dan een gewone volle maan.

Dinsdagavond komt de maan weer in zicht, als de wolken het toelaten. In het zuidoosten komt hij om 22.40 uur op, in het westen om 22.45 uur. In het midden en het noorden van het land is er kans op wolkenvelden en stapelwolken die in de weg kunnen zitten.

De afstand tussen de maan tot de aarde verschilt doordat de baan waarin de maan om de aarde draait niet perfect rond is, maar eivormig. Gemiddeld is de maan bijna 385.000 kilometer verwijderd van de aarde. Als we spreken van een supermaan draait hij 'slechts' op 357.000 kilometer afstand van onze planeet.