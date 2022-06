Hoewel in de loop van de ochtend wat stapelwolken ontstaan, schijnt de zon vandaag flink. Het wordt 19 tot 24 graden.

Er staat een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. In de avond kan in het noordwesten een lokale bui vallen.

Maandag is het minder warm vanwege een matige noordwestenwind. Het wordt dan 16 tot 21 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd en met name in het oosten en noordoosten kan nog een bui vallen.

