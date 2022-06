Op een industrieterrein aan de Emdenweg in Groningen woedde zaterdagavond een grote brand. Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het nablussen nog een paar uur gaat duren.

Volgens een woordvoerder van de brandweer moet minstens één pand als verloren worden beschouwd. Ook andere panden op het industrieterrein hebben schade opgelopen. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is nog niet bekend.

De Emdenweg ligt op het industrieterrein Euvelgunne ten oosten van de stad. Er werden meerdere bluswagens ingezet om de brand te bestrijden. In Groningen is een NL-Alert verzonden omdat er veel rook vrijkomt bij de brand. De bewoners van de stad werden gewaarschuwd ramen en deuren dicht te houden. Het alert blijft voorlopig van kracht omdat er ook tijdens het nablussen rook vrijkomt.

De brandweer waarschuwde op Twitter dat er roetdeeltjes in de omgeving terecht kunnen komen vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt. Meetploegen onderzoeken of dat inderdaad het geval is.

Het Dagblad van het Noorden meldde dat een varende luchtballon in de rook terechtkwam en een noodlanding moest maken, maar de brandweer kan dit niet bevestigen.