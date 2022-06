Vele honderden studenten zijn zaterdag bijeengekomen op de Dam in Amsterdam om te protesteren voor een hogere basisbeurs. Het protest is georganiseerd door FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De studenten willen naast de hogere basisbeurs ook dat studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd meer compensatie krijgen.

Het geld dat daarvoor moet worden vrijgemaakt, mag niet ten koste gaan van de onderwijsbegroting, vinden de studenten.

De basisbeurs komt in 2023 weer terug, nadat deze in 2015 was afgeschaft. Studenten die in tussenliggende jaren hebben gestudeerd, vielen onder het leenstelsel. Het kabinet heeft voorgesteld om uitwonende studenten vanaf 2023 een basisbeurs van 274 euro per maand te bieden.

De aanwezigen, veelal in het rood gekleed, roepen onder meer de leus "Wat willen wij? Schuldenvrij". De demonstranten hebben borden bij zich met teksten als "CompensEERLIJK voor de pechgeneratie" en "Ik sta in het rood".

Bij het protest zijn ook verschillende politici aanwezig. Zij spraken de studenten toe. Zo zei Laurens Dassen van Volt dat studenten eerlijk gecompenseerd moeten worden voor "het schandaal" dat hen de afgelopen jaren is aangedaan. Stephan van Baarle van DENK wil dat de studieschulden kwijtgescholden worden. "We hebben nu jongeren die niet aan hun toekomst kunnen werken vanwege het verrotte beleid."

Het protest begint op de Dam. Volgens de organisatoren zijn er tussen de duizend en tweeduizend mensen op de been. Vanaf de Dam trekken de demonstranten in een mars door de stad. De actie wordt weer afgesloten op de Dam, met muziek.

1.000 tot 2.000 euro compensatie voor leenstelselstudenten

In februari protesteerden studenten ook tegen de in hun ogen lage compensatie voor het leenstelsel. Dat gebeurde toen ook in Amsterdam. Volgens de organisatoren trok die betoging zesduizend tot zevenduizend mensen.

De meeste betogers waren jongeren, al waren er ook ouderen naar het Museumplein gekomen uit solidariteit met de studenten.

De LSVb en FNV Young & United rekenenden toen voor dat de 1 miljard euro die het kabinet uittrekt voor compensatie neerkomt op een vergoeding van 1.000 tot 2.000 euro per persoon. Dat vinden de bonden veel te weinig. "Onze generatie mag niet de dupe worden van een mislukt bezuinigingsexperiment van het kabinet", zei de organisaties in februari.