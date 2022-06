Een groep boze boeren heeft vrijdagavond op tractoren een tocht gemaakt vanuit Bathmen in Overijssel naar de woning van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Zij demonstreerden voor de woning in Hierden tegen de door het kabinet aangekondigde stikstofplannen.

In een verklaring die een woordvoerder van actiegroep Voll Gass verspreid heeft staat: "We kregen te horen dat mevrouw Van der Wal snel maakte dat ze wegkwam. Dus maar even wachten tot ze terugkomt dan. Iemand die de bijl in de hand neemt om de boeren de klif over te jagen is het eigenlijk niet waard om op te wachten. Maar als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Voll Gass, samen met een paar andere groepen, naar haar huis."

De boeren boden Van der Wal een symbolische ontslagbrief aan. Volgens het AD ging de minister het gesprek aan met de boze boeren. "Als er iemand de schuld moet krijgen, dan is het de overheid. We hebben daarom ook een ruimhartig fonds opgericht voor de boeren."

De groep van tientallen boeren zou na een kwartier weer zijn vertrokken. Net als eerder wilde niemand zeggen waar de groep boze boeren heengaat.

In de eerdere tocht onderweg naar de woning in reden ongeveer twintig tractoren en zeven auto's mee en waren er meer groepen onderweg, aldus een van de mannen in de stoet. Hij wilde zelf niet zeggen wat de eindbestemming was. Uiteindelijk bleek de woning van de minister in Hierden bij Harderwijk de bestemming.

Minister Van der Wal stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zei al te verwachten dat acties van boeren zouden ontstaan tegen het stikstofbeleid van de overheid. Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem.