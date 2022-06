Henk Rommy, in de misdaadwereld bekend als de 'Zwarte Cobra', komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis vrijdag onder voorwaarden geschorst. De 71-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een dubbele moord in 1993 in Antwerpen, maar hij ontkent.

Rommy heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) opdracht gegeven voor twee moorden. De slachtoffers waren de diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte.

Rommy's advocaat Mark Teurlings heeft veel aanwijzingen dat iemand anders verantwoordelijk is voor de dubbele moord. Dat zei Teurlings donderdag in de rechtbank in Amsterdam tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak.

Hij doelde op een in 2020 overleden drugshandelaar die eerder was neergeschoten door Shamel. Deze drugshandelaar zou een flinke schuld hebben bij de diamantair.

Het OM vermoedt dat Rommy een forse schuld had bij Shamel en zou hebben beredeneerd "dat het goedkoper was om hem te laten liquideren dan te betalen". Dit was eerder verklaard door een getuige in het liquidatieproces Passage.

De Belgische dubbele moord was onderdeel van dat omvangrijke proces, maar Rommy stond in die zaak niet terecht. Toen het proces speelde, zat hij een lange celstraf uit in de Verenigde Staten. Daarover publiceerde hij in 2012 een boek.

Advocaat benadrukt leeftijd en gezondheid

In januari vorig jaar werd Rommy naar Nederland overgebracht. Ook hier werd hij direct weer vastgezet, omdat hij nog een celstraf had openstaan voor een oude drugszaak. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.

In haar beslissing overwoog de rechtbank dat de dubbele moord inmiddels 29 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Ook heeft Rommy van 2004 tot 2021 onder moeilijke omstandigheden in het buitenland gevangengezeten en heeft hij in die periode zijn familie niet kunnen zien. Hij is op leeftijd en heeft "een broze gezondheid". Een onherroepelijk oordeel van de rechter kan nog geruime tijd op zich laten wachten, aldus de rechtbank.

'Dit is geen Zwarte Cobra meer'

Zijn advocaat had de rechtbank donderdag om zijn vrijlating gevraagd. "Dit is geen 'Zwarte Cobra' meer. Dit is een opa die zijn kleinkinderen nog niet heeft vastgehouden." Teurlings wees ook op de vele medische mankementen waar de 71-jarige mee te kampen heeft.

"Ik ben geen misdienaar geweest", zei Rommy tegen de rechters over zijn verleden, dat zich onder meer kenmerkte door exorbitante feesten. Maar hij ontkende met klem iedere betrokkenheid bij de dubbele moord. "Ik zit heel erg met wat mij nu gebeurt. Ik mis mijn kinderen en kleinkinderen."

De volgende, opnieuw voorbereidende, zitting is op 2 september gepland.