Tijdens de eerste zittingsdag tegen complotdenkers Wouter R. en Joost K. bleef het tweetal volharden in hun bewering dat er sprake is van een pedo-satantisch netwerk. Hier is echter nooit enig bewijs voor geleverd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt R. en K. van opruiing tot moord en bedreiging aan het adres van onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel en premier Mark Rutte.

De zaak draait om een onbewezen theorie dat er een pedo-seksueel netwerk in Bodegraven zou zijn. Volgens de verdachten zaten onder meer een gepensioneerde huisarts en Van Dissel in dit netwerk.

In een eerdere strafzaak tegen twee vrouwen die Van Dissel hadden bedreigd, stelde de rechter vast dat er voor hun beschuldigingen geen spat bewijs is. De vrouwen kregen in mei vorig jaar acht en zes weken gevangenisstraf, waarvan in beide gevallen vier weken voorwaardelijk.

R. bleef tijdens de zitting weerspreken dat bewijzen voor een complot ontbreken. Wel heeft hij inmiddels spijt van de uitlatingen die hij heeft gedaan. Hij zei dat hij hiertoe werd gedreven omdat het verhaal van Joost K. en andere misbruikslachtoffers niet wordt gehoord. "Er gebeurt helemaal niks, terwijl wij nu verdachten zijn."

Ook K. blijft volharden in zijn verhaal. Tijdens een politieverhoor zei hij dat hij van mening was dat RIVM-directeur Van Dissel zich nog steeds schuldig maakt aan strafbare feiten: "Dat spookt af en toe door mijn hoofd, maar ik heb er geen bewijzen voor."

K. blijft overtuigd van kindermoorden

K. zei in het online praatprogramma Red Pill Journal dat Van Dissel "een nekschot verdient" en dat Rutte moet worden geëxecuteerd. R. riep kijkers op tiewraps te kopen en "ze van de straat te trekken".

Verdachte K. blijft erbij dat hij in zijn jeugd getuige is geweest van rituele kindermoorden. Wel zegt hij spijt te hebben van de manier waarop hij zich heeft uitgelaten op sociale media, onder meer via het Red Pill Journal en op het Telegram-kanaal Bataafse Nieuws.

K. en R. zitten in hechtenis en zijn geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Volgens de psychiatrische kliniek heeft R. een narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar daar was de verdachte het niet mee eens.

Het Pieter Baan Centrum stelt verder dat K. mogelijk leidt aan paranoïde psychotische wanen. Hij zou veel drugs hebben gebruikt, onder meer cannabis. De verdachte zou verder een "vlotte verhalenverteller" zijn. De rechter noemt hem verminderd toerekeningsvatbaar, vanwege de waanstoornis op het moment dat hij de strafbare feiten beging.

K. noemt de situatie waarin hij zich nu bevindt "een puinhoop". Dat wijt hij aan het feit dat er niets met zijn aangiftes is gedaan. "Ik voelde me niet gehoord, voelde me genoodzaakt de media op te zoeken." Hij beweert dat hij "teruggevonden herinneringen" heeft aan satanische praktijken in zijn jeugd.

De verdachte zegt verder baat te hebben bij de therapieën die hij de afgelopen tijd heeft gekregen tijdens zijn hechtenis en eerder ook in zijn woonplaats Spanje. Verder gaf hij aan "de zaak los te laten" omdat hij zich nu realiseert "dat het toch geen zin heeft" om actie te blijven voeren. Ook al blijft ook K. bij de herinneringen aan een meisje van wie de nek is gebroken door "de rode man".

Slachtoffers Van Dissel en huisarts spreken van 'terreur' en 'waanzin'

Tijdens de zitting verklaarde een vertegenwoordiger van het RIVM namens directeur Van Dissel dat door "verzonnen complotten" het leven van Van Dissel en zijn familie "compleet op zijn kop is gezet". Hij sprak van "psychische terreur".

Ook de gepensioneerde huisarts uit Bodegraven liet via zijn advocaat weten dat hij hoopt dat "de waanzin snel voorbij is". Hij vroeg de rechtbank onder meer om de verdachten een lange voorwaardelijke straf op te leggen, met een verbod om zich nog langer op sociale media te roeren.

Een derde verdachte, Micha K., zit in Noord-Ierland in hechtenis in afwachting van overbrenging aan Nederland. De vierde verdachte, Hans de M. was wel in de rechtszaak aanwezig. Hij betuigde al eerder spijt voor zijn daden (waaronder een ernstige bedreiging aan het adres van Mark Rutte) en herhaalde die ook vandaag weer.

Donderdag 16 juni is de tweede zittingsdag en komt de officier van justitie met de strafeisen.