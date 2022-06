Na enkele buien op vrijdag krijgt het land zaterdag te maken met een vleugje zomer. Ook zondag wordt het lekker weer, hoewel het wel bewolkter zal zijn.

Volgens Weerplaza wordt het weer aankomend weekend erg rustig. Vrijdag kan er nog een enkele bui vallen, maar vrijdagavond klaart het steeds meer op.

Het mooie weer bereikt zaterdag een hoogtepunt. Die dag schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op tot 22 graden in de kustprovincies en 23 of 24 graden in het binnenland. Geleidelijk ontstaan in het binnenland stapelwolken, maar die groeien niet uit tot een bui.

Op zondag zal het bewolkter zijn dan op zaterdag. Uit die wolken kan zelfs een spat regen vallen. Met name in het noorden van het land sluit Weerplaza dat niet uit. Het kwik ligt zondag rond de 19 tot 22 graden, wat een normaal niveau is voor de tijd van het jaar.

Volgende week blijft het naar verwachting droog en liggen de temperaturen boven de 20 graden. Ook de zon zal zich regelmatig laten zien.