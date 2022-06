Vanmiddag worden nieuwe stikstofmaatregelen officieel bekendgemaakt, maar boeren hebben nu al aangekondigd dat ze woensdag 22 juni gaan actievoeren in Den Haag. Boerencollectief Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich erbij zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwt voor veel verkeershinder door tractoren op de weg.

"De boeren zullen met eigen vervoersmiddelen komen en vaak zijn dat trekkers", zegt Kemp. Hij adviseert mensen die dag per trein te reizen of thuis te werken.

Volgens Kemp wordt er die dag een "duidelijk statement gemaakt" in Den Haag. Het programma moet nog worden vastgesteld, voegt hij eraan toe.

Bij een eerdere protestactie in juli parkeerden boeren enkele honderden tractoren op het Malieveld in hartje Den Haag.

Ook andere organisaties gaan zich erbij aansluiten

De acties moeten er volgens Agractie voor zorgen dat de regering met boeren praat "over plannen met draagvlak in de sector". "We willen bewegen, hebben aanbiedingen gedaan, maar vervolgens wordt daar niets mee gedaan", stelt Kemp.

Agractie verwacht dat leden van andere boerenorganisaties ook naar Den Haag komen voor het protest. De in 2019 ontstane actiegroep roept onder andere boerenlobbyorganisatie LTO op om mee te doen. Of die organisatie daadwerkelijk meedoet, hangt af van het besluit dat het kabinet vrijdag presenteert. "Afhankelijk daarvan beslissen we of we aan passende acties deelnemen. Let wel, passende acties, want wij zijn niet voor agressieve acties", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Ook het collectief Farmers Defence Force en voer-, zuivel- en vleesbedrijven hebben de oproep gekregen om mee te demonstreren. Volgens Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force overweegt de actiegroep "absoluut om mee te doen". Datzelfde geldt voor de melkveehoudersvakbond. "Elke partij in de landbouw is het hiermee eens", zegt Van Maanen.

Ministerie maakt vrijdag plannen voor stikstofreductie bekend

In Nederland moet de stikstofuitstoot, voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de landbouw, significant omlaag om natuurgebieden de kans te geven te herstellen. In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het oude stikstofbeleid, dat veel te vrijblijvend was.

Vrijdag maakt minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal samen met landbouwminister Henk Staghouwer bekend wat precies nodig is voor de bescherming van de natuur. Naar verwachting moet de stikstofuitstoot in sommige gebieden met 70 tot 80 procent dalen. Van der Wal is niet van plan de stikstofaanpak af te zwakken vanwege maatschappelijke druk, zei ze eerder.