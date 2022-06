Het streekvervoer staakt zaterdag in Noord-Holland. Onder andere lijndiensten van en naar luchthaven Schiphol worden daardoor getroffen. Reizigers moeten rekening houden met uitval van bussen.

De actie is onderdeel van de estafettestaking in het landelijke streekvervoer, die wordt georganiseerd door vakbond FNV. Zaterdag breidt die zich uit naar Noord-Holland. Ook in en om Amstelveen, Purmerend, Zaandam en Haarlem moeten reizigers rekening houden met de eventuele uitval van bussen.

Met de acties wil FNV haar roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bijzetten. In het streekvervoer werken in totaal dertienduizend mensen.

De staking komt voor Schiphol hoogst ongelegen. Naast dat reizigers mogelijk de dupe zijn, bemoeilijken de acties ook het bezoek aan de banenmarkt die zaterdag wordt gehouden. Tientallen bedrijven op de luchthaven proberen mensen er daar toe te verleiden op Schiphol aan het werk te gaan. FNV zei eerder dat initiatief te omarmen.

CNV Vakmensen doet overigens niet mee met de stakingsacties in het streekvervoer. CNV-leden hebben een eindbod van de werkgevers met een tweederdemeerderheid geaccepteerd. Mogelijk zal een aantal bussen dus wel rijden.