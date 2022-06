De politie heeft vrijdag het lichaam van de sinds eind mei vermiste Arnhemmer gevonden. De 41-jarige man werd gezocht in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 33-jarige vrouw uit de Gelderse stad.

Het lichaam van de man werd vrijdagochtend gevonden in de Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst. De politie kon vrijdagavond bevestigen dat het om de vermiste Arnhemmer ging.

Hij werd gezocht in verband met een incident op 26 mei. Die avond werd het lichaam van een vrouw gevonden aan de Cuijkstraat in Arnhem. De politie gaat ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie verspreidde kort daarna het signalement van de Arnhemmer. Het is nog niet duidelijk wat zijn precieze rol bij de dood van de vrouw is geweest. Er werden wel zorgen geuit over de verwarde toestand van de man.