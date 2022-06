De agent die in februari de 27-jarige man aanreed die mensen gijzelde in de Apple Store in Amsterdam, wordt daarvoor niet vervolgd. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend. Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat het ingrijpen van de agent gerechtvaardigd was.

Het OM vindt dat de agent zeer adequaat heeft gehandeld en noemt het aanrijden van de gijzelnemer een "doeltreffende interventie". "Door zijn handelen heeft hij direct een einde gemaakt aan een zeer levensbedreigende situatie voor de gegijzelde en voor de achter zijn dienstvoertuig opgestelde politiemensen."

Het was bijvoorbeeld geen optie om een dienstwapen in te zetten, schrijft het OM, omdat de gijzelnemer mogelijk explosieven bij zich droeg.

Tijdens de gijzeling op 22 februari werd een man gegijzeld in het pand van de Apple Store. Daarnaast hadden meerdere mensen zich verstopt in het pand aan het Leidseplein. Uiteindelijk wist de gegijzelde weg te rennen, waarna de gijzelnemer werd aangereden door een politievoertuig. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.