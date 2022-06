Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht is in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van Grathem een veewagen met koeien gekanteld. De rijbanen zijn in beide richtingen dicht bij knooppunt Het Vonderen.

Het ongeluk gebeurde rond 2.45 uur op de rijbaan richting Maastricht. Omdat er koeien loslopen, is ook de rijbaan in de tegenovergestelde richting afgesloten. Vermoedelijk zijn er ook dieren omgekomen of gewond geraakt.

Hoe de veewagen kon kantelen is nog niet bekend. Ook de toestand van de chauffeur is nog niet bekend.

Omdat de gekantelde wagen geborgen moet worden, gaan de rijbanen in beide richtingen naar verwachting pas in de loop van de ochtend weer open.

Het verkeer wordt omgeleid over de A67 en A73. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers indien mogelijk hun reis uit te stellen.