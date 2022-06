Stadskanaal gaat opvang bieden aan asielzoekers die geen bed kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel wegens de drukte daar. De Groningse gemeente heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden gebruik te maken van een doorstroomlocatie voor Oekraïners. Die locatie met honderd bedden staat leeg.

Stadskanaal, dat vlak bij Ter Apel ligt, ziet naar eigen zeggen "met lede ogen aan" dat in Ter Apel met enige regelmaat mensen buiten of op stoelen slapen.

"Dit vinden wij mensonterend", aldus burgemeester Klaas Sloots. Omdat er donderdag al mensen in Ter Apel een slaapplaats nodig hebben, zullen de eerste vluchtelingen meteen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Manegelaan in Stadskanaal verblijven. Volgens RTV Noord gaat het om negentig asielzoekers.

De bedoeling is dat mensen in Stadskanaal één nacht onderdak krijgen en de volgende dag weer naar een nieuwe locatie gaan. Zo zal "overloop" voor mensen die net aankomen in Ter Apel opgevangen worden. Voor langduriger opvang, waar veiligheidsregio's momenteel naar kijken, komt de locatie in Stadskanaal niet in aanmerking.

Regio's werken samen voor extra plekken

Indien deze locatie nodig is voor Oekraïners, dan stopt de tijdelijke afspraak met het COA. Ook dan betreft het een zogeheten doorstroomlocatie, wat betekent dat ook Oekraïners maximaal een of twee nachten in de tent verblijven.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan al weken de toestroom van asielzoekers niet aan. Via allerlei noodgrepen wordt geprobeerd Ter Apel te ontlasten. Zo moet worden voorkomen dat asielzoekers daar de nacht op stoelen moeten doorbrengen omdat er in het centrum geen plek meer is.

Om de druk op Ter Apel te verlichten, zijn veiligheidsregio's bezig om per regio 150 extra plekken op te zetten. De komende tijd moeten steeds vier andere regio's samen zeshonderd plekken beschikbaar hebben.

Ook op andere plekken opvang voor asielzoekers

Ook in andere delen van het land wordt een deel van de crisisopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar gesteld aan asielzoekers. Deze crisisplekken zijn bedoeld voor korte opvang in bijvoorbeeld een hotel, voor hooguit een week. Daarna moet een plek worden gezocht waar ze langer kunnen blijven.

Lokaal wordt bekeken wie op deze crisisplekken ondergebracht kunnen worden, stelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In die crisisopvang kunnen Oekraïners, maar ook asielzoekers worden ondergebracht.

Gemeenten moesten in mei 50.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen hebben gerealiseerd, zo werd eerder met het kabinet afgesproken. Inmiddels is het doel om 75.000 plekken te regelen. Op 9 juni waren er voor het eerst meer dan 50.000 plekken beschikbaar. Dinsdag was het aantal gedaald tot 47.729 opvangplekken. 41.824 Oekraïense vluchtelingen maken nu gebruik van een opvangplek.