De rechtbank heeft donderdag maandenlange celstraffen opgelegd aan vier mannen die meededen aan de rellen na de voetbalwedstrijd van ADO Den Haag tegen Excelsior op 29 mei. Bij die rellen werd fors geweld gebruikt tegen de politie. Volgens de officier van justitie in Den Haag hebben de verdachten "de club, de mooie sport en onze mooie stad van de lelijkste kant laten zien".

Een 57-jarige man uit Leidschendam werd veroordeeld omdat hij een ME'er tot twee keer toe met een regenpijp had geslagen. De agent verklaarde dat hij zeker zwaargewond zou zijn geraakt als hij geen beschermende kleren en helm had gedragen. De verdachte noemde zijn actie een "domme fout".

Een 24-jarige man uit Den Haag gooide ongeveer tien stenen naar mensen van de ME, was op beelden van bewakingscamera's te zien. Ook schopte hij tegen een politiebus aan. Dat deed hij omdat hij dronken was en in paniek raakte omdat hij zijn vriendengroep en zijn autosleutel kwijt was. Het was niet de bedoeling dat de stenen mensen zouden raken, verklaarde hij bij de zitting.

Een 48-jarige man uit Rijswijk probeerde na de wedstrijd tussen de ME'ers door te lopen, werd tegengehouden en schopte toen naar een agent. Vervolgens werd hij in zijn been gebeten door een politiehond. Andere supporters probeerden hem los te trekken.

"Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want ze trokken mijn been open. Een tweede hond kwam om de menigte weg te jagen, maar die beet mij ook. Dat was mijn pech", verklaarde de man. Hij had naar eigen zeggen twintig biertjes op.

30 ADO-fans bestormen veld na mislopen promotie

Een van verdachten had al stadionverbod

In 2019 had de Rijswijker al een stadionverbod van 81 maanden gekregen omdat hij zich had misdragen bij een uitwedstrijd tegen Heracles in Almelo. ADO Den Haag had eerder al erkend dat er waarschijnlijk mensen met stadionverboden in het stadion waren gekomen.

De drie verdachten kregen allen zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De vierde verdachte is een 25-jarige man uit Den Haag, die onder meer met een riem naar een ME'er zou hebben geslagen. Hij kreeg daar vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor.

De man had eerder een gevangenisstraf van drie jaar gekregen voor de productie van xtc en werd langzaam voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Later deze maand zou hij voorwaardelijk vrijkomen en de gevangenis helemaal kunnen verlaten.

Bij de rellen raakten acht agenten gewond. Honderden mensen waren betrokken bij de ongeregeldheden. Het is de politie tot nu toe gelukt om slechts zeven van hen te vinden.