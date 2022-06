Mensen die dicht bij staalfabriek Tata Steel wonen, krijgen vaker medicijnen tegen hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes dan mensen buiten de regio IJmond, concludeert het RIVM donderdag na onderzoek.

Volgens het gezondheidsinstituut krijgen inwoners van Beverwijk en Velsen 11 tot 16 procent vaker deze medicijnen voorgeschreven. Voor aandoeningen aan de luchtwegen bij volwassenen is dat 5 tot 10 procent vaker.

Er zijn voor kinderen niet vaker medicijnen voor luchtwegaandoeningen voorgeschreven, aldus het RIVM in een rapport.

Het instituut deed onderzoek naar de invloed van luchtkwaliteit in de IJmond op de gezondheid van bewoners in deze regio. Daarbij keek het naar hoe vaak bewoners tussen 2008 en 2019 voor het eerst medicijnen hebben gekregen voor bepaalde aandoeningen. Het gaat om ziekten die te maken kunnen hebben met fijnstof en stikstofoxiden in de lucht.

Tata Steel zegt al maatregelen getroffen te hebben

Tata Steel stelt in een reactie dat er hard wordt gewerkt om de impact van de fabriek op de leefomgeving te verminderen. Ook zegt het concern dat de effecten van de meeste van de maatregelen die al genomen zijn om de uitstoot terug te dringen, nog niet zichtbaar zijn in het rapport.

"Nagenoeg alle maatregelen moeten in 2023 zijn afgerond en leiden tot een afname van de emissie van geur, stof en geluid", aldus Tata. Dat zou moeten zorgen voor 65 procent minder stofneerslag, 35 procent minder uitstoot van fijnstof en 55 procent minder uitstoot van zware metalen.

Advocaat: 'Ongelooflijk schokkend rapport'

Advocaat Bénédicte Ficq spreekt van een "ongelooflijk schokkend" rapport. "Het is onvoorstelbaar dat dit maar doorgaat. Tata Steel levert met deze reactie het bewijs van criminele luchtverontreiniging, waardoor de gezondheid gevaar loopt", aldus de advocaat. Ficq had eerder aangifte gedaan namens zo'n elfhonderd omwonenden wegens het berokkenen van gezondheidsschade.

In eerdere onderzoeken toonde het RIVM al aan dat mensen in de omgeving van Tata vaker worden blootgesteld aan schadelijke stoffen, die ziektes zoals kanker veroorzaken. In een ander rapport signaleerde de GGD dat inwoners van Beverwijk ruim een kwart vaker longkanker krijgen dan gemiddeld in Nederland.

In december liet Tata Steel weten dat het staalbedrijf de uitstoot van schadelijke stoffen sneller wil terugbrengen.