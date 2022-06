De terminal op Eindhoven Airport is sinds donderdagmiddag 13.15 uur gesloten na de vondst van een mogelijk vuurwapen. Omdat er geen dreiging bleek te zijn, is de douane wél weer open. Tot dusver zijn zeker vier vertrekkende vluchten geschrapt. Tien vluchten liepen vertraging op.

De terminal en de douaneafdeling van Eindhoven Airport werden afgesloten nadat er een voorwerp dat op een vuurwapen leek was gevonden. Dat liet een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten. De luchthaven zelf kon nog niets zeggen over de reden van de afsluiting.

Inmiddels is de douaneafdeling weer heropend, meldt Eindhoven Airport op Twitter. Ook de terminal zal binnenkort weer heropend worden.

Reizigers konden vanwege de afsluiting niet naar binnen om te voorkomen dat het te druk zou worden bij de terminal. Mensen die al binnen waren, mochten daar wel blijven.

Of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat dat is aangetroffen, is nog niet duidelijk. De marechaussee wordt standaard ingeschakeld bij een dergelijke melding, aldus de zegsman. Het voorwerp verscheen op een scan bij de controle.