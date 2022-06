Hoewel de eerste extra opvangplekken gereed zijn, wordt niet uitgesloten dat de komende dagen opnieuw asielzoekers op een stoel moeten slapen in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag tegen NU.nl.

In de nacht van woensdag op donderdag moesten opnieuw ongeveer honderd mensen op een stoel slapen in Ter Apel. Hoewel dat ook voorkomt als mensen zich te laat melden in het centrum, kwam het volgens de woordvoerder dit keer specifiek doordat het te druk was.

De verwachting is dat het de komende dagen "heel spannend" zal blijven of Ter Apel alle mensen kan opvangen. "Het hangt natuurlijk af van hoeveel mensen zich melden, maar er is heel weinig speelruimte in Ter Apel", aldus de COA-woordvoerder.

Om de druk op Ter Apel te verlichten, zijn veiligheidsregio's bezig om per regio 150 extra plekken op te zetten. De komende tijd moeten steeds vier andere regio's samen 600 plekken beschikbaar hebben. In Heerenveen, Terneuzen en Leek zijn die plekken nu gereed, terwijl ook Almere (90) en Finsterwolde (60) samen 150 plekken bieden. In Leek zijn alle plekken ook al bezet, terwijl ook de andere locaties "snel vol" raken.

Door die 600 extra plekken en "hard werken om iedereen een plek te geven", moet de tijd totdat de "zeer welkome" megalocaties gereed zijn te overbruggen zijn, zegt het COA. Die locaties moeten elk zeker duizend mensen op kunnen vangen. De eerste locatie, een cruiseschip in Vlissingen, is mogelijk over twee weken gereed.

Verreweg de meeste vluchtelingen die zich melden in Ter Apel komen uit Syrië. Ook zijn er veel Afghanen die zich melden. Oekraïense vluchtelingen hoeven zich door een tijdelijke beschermingsregel niet te melden in Ter Apel en worden elders opgevangen.