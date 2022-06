De komende dagen verdwijnt de bewolking en is er kans op zogenoemde lichtende nachtwolken. Dit bijzondere lichtverschijnsel is na zonsondergang met name in het noordoosten te zien, meldt Weeronline donderdag.

's Avonds en in de nacht van donderdag op vrijdag is de eerste kans om lichtende nachtwolken te zien. De hemel is vrij helder, afgezien van wat sluierbewolking.

Ook de komende dagen zijn er veel opklaringen. Ongeveer een uur tot anderhalf uur na zonsondergang en voor zonsopkomst is de kans om het lichtspektakel te kunnen aanschouwen het grootst.

Lichtende nachtwolken zijn de wolken in onze atmosfeer die zich op 85 kilometer hoogte bevinden, legt Weeronline uit. Ter vergelijking: de meeste sluierwolken hangen op 10 kilometer hoogte.

Kleine stofdeeltjes uit de ruimte zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van lichtende nachtwolken. Op deze deeltjes ontstaan ijskristallen en die weerkaatsen vervolgens het zonlicht. Dat zonlicht valt na zonsondergang nog wel op deze hoge wolken, richting de aarde. De wolken zelf geven dus geen licht.