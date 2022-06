Donderdag krijgen alle eindexamenleerlingen van middelbare scholen hun uitslag. De normeringen zijn aangepast vanwege de coronamaatregelen die dit jaar nog golden. Het is een spannende dag voor velen: kan de vlag uit of (nog) niet?

Leerlingen van middelbare scholen die het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak hebben voltooid, krijgen deze donderdag de uitslag.

Vanaf het begin van de middag worden de leerlingen gebeld en krijgen ze te horen of zij geslaagd of gezakt zijn of dat zij nog een herkansing moeten doen.

Het College voor Toetsen en Examens heeft de normering bekendgemaakt. Alle middelbare scholen bekijken nu wie er wel en niet geslaagd zijn. Zodra de uitslagen bekend zijn, begint het bellen. 's Middags kunnen de leerlingen hun cijferlijsten ophalen.

Versoepelde normering door coronajaar

Vanwege de coronamaatregelen die dit schooljaar nog van kracht waren, is de normering anders dan gebruikelijk. Eindexamenleerlingen hoeven dit jaar daarom iets minder punten te halen voor een voldoende, maakte het College voor Toetsen en Examens donderdagochtend bekend.

De verlaagde normering gold ook in de afgelopen jaren. Door deze aanpassing krijgen leerlingen gemiddeld 0,1 tot 0,3 punten meer dan voor de pandemie. Daardoor is het makkelijker om een voldoende te halen.

Meer leerlingen doen examens in twee tijdvakken

Vanwege de coronapandemie zijn ook andere examenregels versoepeld. Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om de examens te spreiden over twee tijdvakken. De meeste leerlingen hebben alle examens in het eerste tijdvak gedaan. Wel hebben meer leerlingen de examens gespreid dan vorig jaar. Het tweede tijdvak begint maandag.

Verder hebben de leerlingen recht op een extra herkansing en kunnen zij één vak buiten beschouwing laten als dat voor een positieve uitslag zorgt. Dat vak mag géén kernvak zijn.