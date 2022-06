De dag begint zonnig, maar geleidelijk ontstaan er steeds meer stapelwolken die eind van de ochtend tot een bui kunnen leiden.

Het grootste deel van de dag is er een mix van zon, stapelwolken en vooral landinwaarts een enkele bui. Lokaal kan het even flink regenen. Ook is een klap onweer niet uitgesloten.

De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Het wordt 18 tot 21 graden waarbij de hoogste temperaturen in het oosten en zuiden voorkomen. Op de Waddeneilanden wordt het niet warmer dan 17 graden.

Later op de avond en in de nacht is het vrij helder en het blijft droog. De temperatuur daalt naar 9 graden landinwaarts en naar 11 graden aan zee.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.