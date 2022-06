Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt oud-directeur Peter V. van stichting Kanjer Wens Nederland van ontucht met vier minderjarigen. Ook verdenkt justitie hem van het maken van kinderpornografisch materiaal. Dat zei het OM woensdag op de strafzitting tegen V. in Lelystad. Het aantal aangiftes tegen de verdachte loopt intussen op.

Om hoeveel aangiftes het inmiddels gaat, wilde het OM niet kwijt. Op de zitting was V. emotioneel. Hij noemde het oplopende aantal aangiftes een "hetze". V. beweert op basis van valse aangiftes te zijn opgepakt.

De 54-jarige man uit Almere, oprichter van stichting Kanjer Wens Nederland, werd in juni vorig jaar aangehouden. Op 24 juni vorig jaar werd zijn voorlopige hechtenis geschorst. Dat gebeurde op voorwaarde dat hij zich niet langer in de buurt van kinderen zou begeven en niet met kinderen zou werken.

Drie maanden later werd hij opnieuw vastgezet, omdat hij zich niet de voorwaarden had gehouden. V. zei zelf dat hij een voetbalwedstrijd bijwoonde waar een groep kinderen zat, maar dat hij ze niet heeft benaderd.

Acties 'verkeerd geïnterpreteerd'

De advocaat van V. wil dat diens acties niet verkeerd geïnterpreteerd worden en pleitte er tijdens de zitting voor om hem opnieuw op vrije voeten te stellen.

Een van de verdenkingen gaat over het aanraken van het geslachtsdeel van een kind in een volle woonkamer. De advocaat vroeg zich tijdens de zitting af of het per ongeluk was gegaan, tijdens het kietelen, aangezien de kinderen kleding aanhadden en aan het spelen waren.

Ook zou een jongen in het huis van V. in een aparte kamer blijven slapen, maar belandde hij toch in het bed van de verdachte. De officier noemde dit "dubieus". Het verzoek om V. vrij te laten is door de rechtbank in Lelystad afgewezen.

Stichting Kanjer Wens Nederland is een stichting die activiteiten organiseert voor kinderen met een chronische of ernstige ziekte. Op de website van de stichting werd al gauw na de aanhouding van V. aangekondigd dat al haar activiteiten zijn gestaakt.