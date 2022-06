Vraag van jwsp: Is levenslang ook levenslang of kunnen de daders vervroegd vrijkomen bij goed gedrag of iets dergelijks?



"Levenslang is normaal gesproken ook echt levenslang. Wat wel veranderd is, is dat er na 25 jaar een toets komt of deze straf nog steeds gerechtvaardigd is. Dus dan zou in principe alsnog iemand vrij kunnen komen."