Vraag van Dekker: Waarom is er geen aandacht in het proces voor de twee jongens (beiden met grijze trui en nektas) die na het horen van de schoten doelgericht naar de plek waar Peter werd neergeschoten toeliepen?



"Dat is een goede vraag. Dat komt doordat het in dit geval heel specifiek over de verdenking van moord gaat. Het filmen speelt daarbij geen rol. De mannen die De Vries zouden hebben gevolgd zijn ook nooit aangehouden en er is geen bewijs dat de verdachten wisten wie deze mannen waren. Het is tot nu toe bij een vermoeden gebleven."