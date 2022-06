De politie wil voortaan strenger optreden tegen politieagenten die racistisch gedrag vertonen naar hun collega's. Er zal voortaan altijd een sanctie volgen op discriminatie binnen de organisatie, meldt NRC naar aanleiding van een verklaring die is opgesteld door tachtig vooraanstaande functionarissen van de politie.

Uit de Gezamenlijke verklaring tegen racisme en discriminatie komt naar voren dat ontslag dreigt voor agenten die zich racistisch gedragen tegenover collega's. Tachtig hoge politiefunctionarissen stelden deze verklaring eind vorige week op tijdens een strategisch topoverleg op de Veluwe.

In de verklaring schrijven zij: "Wij willen de 'politie voor iedereen' zijn. En ja, dat gaan we beter doen. Maar wie de grens overgaat zal dat altijd voelen, daar hoort altijd een sanctie op te volgen. Altijd. En daar waar nodig volgt ontslag."

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer is verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid en licht de verklaring toe in gesprek met NRC. Volgens haar is de tijd voorbij dat racistische agenten na "een goed gesprek" met hun leidinggevende weer verder konden. "Excuses zoals dat het gebeurde onder het mom van werkdruk en stoom afblazen gaan niet meer op."

"Discrimineren, racistisch gedrag, buitensluiten: het moet altijd consequenties hebben", zegt Huyzer. "Het betekent niet dat altijd ontslag volgt, maar het is wel het uitgangspunt vanwaaruit we de schending beoordelen."

De directe aanleiding tot de maatregelen zou de documentaire De Blauwe Familie zijn. Daarin zegt een zestal klokkenluiders dat agenten gediscrimineerd, buitengesloten en gepest worden. Ook bleek dat het voor agenten niet veilig voelde om deze problemen aan te kaarten.