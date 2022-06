's Ochtends neemt de bewolking al snel toe en vanuit het westen volgt regen. Het wordt met 17 tot 20 graden niet koud. Tijdens buien zal het wel wat koeler aanvoelen, dan komt de temperatuur tot ongeveer 15 graden.

In het oosten kan 's ochtends eerst nog af en toe de zon schijnen. De regen die vanuit het westen komt trekt geleidelijk over het land. De wind komt uit het zuiden en is zwak.

's Middags kan het soms stevig regenen, maar later op de dag wordt het vanuit het zuidwesten weer droger. Ook laat de zon zich dan weer zien. De wind neemt wat in kracht toe.

In de avond kunnen er in het noordoosten nog wat buien voorkomen. De temperatuur daalt 's nachts naar 11 tot 12 graden.

