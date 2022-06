De twee personen in het vliegtuigje dat afgelopen zondag in het Calandkanaal bij Rotterdam neerstortte, kwamen uit Noorwegen. Dat bevestigt de Noorse politie dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van NRK en VG. De twee personen zijn nog altijd spoorloos.

De Noorse politie staat in contact met de families van de slachtoffers, licht een woordvoerder van het Vest politidistrikt toe.

Volgens NRK gaat het om een volwassene en een scholier uit de Noorse plaats Bergen in het zuidwesten van het land. Over de relatie tussen de twee is niets bekend.

De politiewoordvoerder wil niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Hij wijst erop dat de Nederlandse politie het onderzoek doet. Die wil niet bevestigen dat het om twee Noren gaat. "Dat kunnen we pas doen als de slachtoffers gevonden zijn", zegt de woordvoerder.

Vliegtuigje vertrok zondagochtend

Het vliegtuigje zou zondagochtend zijn opgestegen vanaf vliegveld Flesland in de Noorse stad, schrijft NRK. Dat is na het vliegveld in Oslo de grootste luchthaven Noorwegen. Vanaf daar vloog het vliegtuigje naar Duitsland, waar het een tussenstop maakte. Het ongeluk gebeurde toen het vliegtuigje vanaf daar verder vloog richting Frankrijk.

De school waarop de Noorse scholier zat, bevestigt de vermissing van de inzittende tegenover het medium. De school maakt zich zorgen om de student, maar kan verder niks zeggen, aldus directeur Frode Nilsen. De Noorse gemeente Bergen was dinsdagmiddag niet bereikbaar.