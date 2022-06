Drie terreurverdachten hebben dinsdag in hoger beroep celstraffen gekregen tot 16,5 jaar. Het trio bereidde met nog drie anderen een bloedige aanslag voor op een willekeurig lhbtiq+-festival in Nederland. De politie kon de aanslag in september 2018 vroegtijdig voorkomen door een undercoveroperatie.

De hoogste straf werd door het gerechtshof in Den Haag uitgedeeld aan Waïl el A. (24) uit Rotterdam. Hij kreeg 16,5 jaar celstraf voor het plannen van een aanslag en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Daarnaast werd El A. schuldig bevonden aan het schieten op agenten, ook al was dat met een wapen dat door de politiemannen onklaar was gemaakt. Tegen El A. was door het Openbaar Ministerie (OM) twintig jaar celstraf geëist.

Medeverdachte Shevan A. (33) uit Arnhem kreeg van het gerechtshof vijf jaar en tien maanden celstraf. Het OM had om acht jaar cel gevraagd. Morat M. (25) uit Vlaardingen werd veroordeeld tot 12,5 jaar cel in plaats van de geëiste dertien jaar.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde het trio samen met drie anderen in 2020 tot celstraffen van tien tot zeventien jaar. Drie daders, onder wie hoofdverdachte Hardi N., legden zich neer bij hun straf. De drie anderen tekenden beroep aan, maar werden dinsdag wederom veroordeeld.