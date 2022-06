In het onderzoek naar de dood van de negenjarige Gino uit Kerkrade bekijkt de politie of er mogelijk meer mensen betrokken zijn bij de ontvoering en de dood van de jongen. Dat zei een woordvoerder van de politie dinsdag desgevraagd.

Bij de politie zijn inmiddels meerdere beelden van dashcams en andere apparaten binnengekomen. De politie vroeg maandagavond "speciale medewerking" van het publiek bij het verkrijgen van beelden in het onderzoek naar de dood van Gino. Het gaat daarbij specifiek om beelden van een blauwe Volkswagen Lupo.

Het gaat om beelden van de openbare weg die woensdag 1 juni tussen 18.50 en 19.30 uur zijn gemaakt. De politie vraagt om beelden van onder meer de omgeving van de Zonstraat en Hertogenlaan in Kerkrade, waar Gino voor het laatst werd gezien.

Daarnaast wordt verzocht om beelden van de omgeving van zwembad In de Bende in Landgraaf. Daar werd een step gevonden. En er wordt gevraagd om beelden van de omgeving van De Landgraaf in Geleen, evenals van de openbare wegen tussen deze locaties.

Een aantal mensen heeft inmiddels beelden ingestuurd, aldus de woordvoerder van de politie. Zij kon nog niet zeggen hoeveel beeldmateriaal de politie heeft ontvangen. "Er komen reacties binnen. De recherche is druk bezig de beelden te analyseren en naar waarde te schatten", zei ze.

Verdachte werd zaterdag aangehouden

Gino werd afgelopen woensdagavond voor het laatst gezien op een veldje in Kerkrade. Hij logeerde in die stad bij een oudere zus, omdat zijn moeder ziek is en niet voor de jongen kon zorgen. Zij woont in Maastricht. Na de vermissing van Gino gingen honderden mensen in Kerkrade en Landgraaf op zoek naar de jongen.

Zaterdag werd een 22-jarige verdachte aangehouden. Op aanwijzingen van de man werd het lichaam van Gino alsnog gevonden. Bij justitie stond verdachte Donny M. al jarenlang bekend als een "ernstig beschadigde jongeman". M. wordt vandaag voorgeleid.

Woning van verdachte wordt al vier dagen lang onderzocht

Ook dinsdag is de recherche nog bezig met het doorzoeken van de woning van M. in Geleen. "De woning is nog niet vrijgegeven", aldus de woordvoerder van de politie. Het is de vierde dag op rij dat het huis en de omgeving zijn afgezet voor onderzoek.

Het appartement aan de Dommelstraat ligt aan de overkant van de plek waar het lichaam van Gino werd gevonden achter een uitgebrande woning aan de Opbraakstraat. Tussen de woningen in ligt een klein park met een speeltuintje en een wandelpad. Achter de uitgebrande woningen leggen mensen sinds zondag bloemen, knuffels en kaarsjes neer.