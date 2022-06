De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de negenjarige Gino wordt dinsdag in Roermond voorgeleid. Wat is een voorgeleiding precies?

Om mee te beginnen: zodra een verdachte is aangehouden, kan de politie diegene in principe zes uur vasthouden. Maar soms is zes uur helemaal niet genoeg om de feiten boven water te krijgen. Dan kan een hulpofficier van justitie bepalen dat een verdachte langer moet blijven. Dat heet een bevel tot inverzekeringstelling.

Hiermee kan de politie een verdachte nog eens drie keer 24 uur op het politiebureau houden. Na afloop van de inverzekeringstelling wordt een verdachte naar het bureau van de officier van justitie gebracht, ook wel het parket genoemd. De verdachte wordt dan voorgeleid.

De officier van justitie bekijkt tijdens de voorgeleiding of er reden genoeg is om de verdachte langer vast te houden. Hij heeft het dossier van de verdachte al ontvangen. Daarin staat onder meer wat hij of zij en eventuele getuigen hebben verklaard. Ook weet de officier of de verdachte al eerder met politie of justitie in aanraking is geweest.

De officier van justitie stelt tijdens de voorgeleiding vragen over wat er precies is gebeurd. Na de verdachte te hebben gesproken, kan de officier twee dingen beslissen:

- Óf de officier vindt het niet meer nodig dat een verdachte wordt vastgehouden. Dat betekent niet per definitie dat de verdachte onschuldig is: de vervolging kan gewoon verdergaan.

- Óf de officier vindt dat de verdachte langer moet worden vastgehouden. Dan wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris, die de verdachte ook weer vragen stelt en om zijn of haar mening vraagt. Als de rechter-commissaris het met de officier eens is en de verdachte blijft vastzitten, dan begint de zogeheten voorlopige hechtenis.

De verdachte wordt dan meestal overgebracht naar een huis van bewaring, een soort gevangenis. Maar het kan ook zo zijn dat de verdachte wordt teruggebracht naar het politiebureau.

De voorlopige hechtenis is opgedeeld in twee delen. Het eerst deel duurt maximaal veertien dagen en kan niet worden verlengd. Daarna beslist de zogeheten raadkamer van de rechtbank of iemand nog langer vastgehouden moet worden.