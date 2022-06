Overdag komen enkele buien voor, maar grote hoeveelheden neerslag worden niet verwacht. De temperatuur komt uit op 17 tot 20 graden.

In de ochtend is het eerst nog vrij bewolkt, maar er zijn ook enkele zonnige momenten. In het noorden van het land kan nog een bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht.

De rest van de dag houden we een afwisseling van wolken en zon. De wind draait in de middag van het zuidwesten naar het westen. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.

Vanaf de avond wordt het droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden.

