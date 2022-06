Donny M., verdachte in de zaak rond de dood van de negenjarige Gino, stond bij justitie al jarenlang bekend als een "ernstig beschadigde jongeman". Ook werd hij in zijn jeugd "verwaarloosd", kwam hij "ernstig tekort" en heeft hij "veel ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt". Dat schrijft het AD op basis van een vonnis uit 2017, toen M. terechtstond voor het mishandelen van twee jonge jongens en het misbruik van zeker één van hen.

De nu 22-jarige M. zou lijden aan een autismespectrumstoornis, een reactieve hechtingsstoornis, aandachtsproblematiek en ADHD. Ook zou hij niet zonder toezicht kunnen en hebben straffen vrijwel geen effect op hem.

Toch schatten deskundigen in 2017 dat de kans dat M. opnieuw zou toeslaan "matig" was. Hij werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting, vijf maanden jeugddetentie en een behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven.

Het AD sprak ook met de familie van de slachtoffers in 2017. Zij zeggen dat hun kinderen werden meegelokt door M. toen zij buiten aan het spelen waren, waarna hij hen begon te mishandelen.

Gino verdween woensdagavond van een speeltuintje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Honderden vrijwilligers, agenten, brandweerlieden en veteranen hielden de daaropvolgende dagen zoekacties in Kerkrade. De politie vond het lichaam uiteindelijk door aanwijzingen van M.

De politie meldde eerder al dat M. een bekende van justitie en politie is. Zijn advocaat doet voorlopig nog geen uitspraken. Vandaag werd opnieuw onderzoek gedaan in het huis van de verdachte.