De politie is dringend op zoek naar mensen die mogelijk dashcambeelden en beelden van andere vaste cameraposities hebben gemaakt op verschillende plekken in Zuid-Limburg. De beelden zijn bedoeld voor het onderzoek naar de dood van de negenjarige Gino.

De politie is op zoek naar beelden die zijn gemaakt op 1 juni tussen 18.30 en 19.30 uur, het tijdstip dat Gino uit de speeltuin in Kerkrade verdween.

De politie vraagt automobilisten, buschauffeurs en anderen om uit te kijken naar beelden waarop een blauwe Volkswagen Lupo te zien is. Het gaat om beelden die zijn gemaakt in de buurt van het speeltuintje in Kerkrade waar Gino verdween, de omgeving waar mogelijk zijn step werd aangetroffen en beelden van de wijk waar zijn lichaam zaterdag werd aangetroffen.

Ook maandag was de politie nog bezig met een onderzoek in het appartement in Geleen, waar de verdachte van betrokkenheid bij de dood van Gino woont. De omgeving van het appartementencomplex is afgezet en met zwart zeil omheind. Een woordvoerster van de politie kon maandagmiddag niets zeggen over het onderzoek.

Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien op een trapveldje in Kerkrade. Hij logeerde in die stad bij een oudere zus, omdat zijn moeder in Maastricht ziek is en niet voor de jongen kon zorgen. Na zijn vermissing gingen honderden mensen in Kerkrade en Landgraaf op zoek naar de jongen.