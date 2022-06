Nog altijd is er veel onduidelijkheid rondom het gecrashte vliegtuigje in het Calandkanaal bij Hoek van Holland. Zondagavond werden enkele brokstukken gevonden van het vliegtuig, maar het toestel en de inzittenden zijn nog altijd spoorloos. De omstandigheden van de crash roepen veel vragen op. Dit is wat we tot nu toe (nog niet) weten.

Het is onduidelijk wanneer het vliegtuig precies is gecrasht. De veiligheidsregio werd zondag rond 18.50 uur op de hoogte gebracht van een mogelijke crash, nadat een boot van het Havenbedrijf brokstukken had zien drijven. Het is hierdoor niet bekend hoeveel tijd er tussen de crash en de zoektocht zat.

Volgens de Veiligheidsregio Rijnmond waren er twee personen aan boord: een piloot en een passagier. In het water zijn kledingstukken van de slachtoffers gevonden. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk om welk type toestel het gaat. In het water zijn brokstukken gevonden met daarop het registratienummer, vergelijkbaar met een kenteken van een auto. Hieruit kun je afleiden wie de eigenaar is, waar het toestel is geregistreerd en ook belangrijk: om welk type het gaat. De politie heeft hier nog geen details over gegeven.

Volgens Aviation Safety Network gaat het echter om een Dyn'Aéro MCR-01, een eenmotorig toestel van Franse makelij waarin naast de piloot één passagier past, met het Spaanse registratienummer EC-ZAF.

Een Dyn'Aéro MCR-01, het type dat mogelijk is gecrasht in het Calandkanaal. Een Dyn'Aéro MCR-01, het type dat mogelijk is gecrasht in het Calandkanaal. Foto: Wikimedia (Alan D R Brown)

Het vliegtuig was onderweg van de Noord-Duitse luchthaven Husum-Schwesing naar een luchthaven even ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. De snelste route komt niet langs het Rotterdamse havengebied, maar het is mogelijk dat de piloot een vlucht langs de kust wilde maken, zoals vaker voorkomt.

Een vliegplan moet daar duidelijkheid over geven, maar het is nog onduidelijk of dat er wel was. De politie kon die vraag maandag nog niet beantwoorden. Een vliegplan is verplicht voor een vlucht die een grens passeert en bevat bijvoorbeeld details over de route, aankomsttijd en passagiers.

Wat er precies is misgegaan, is ook niet bekend. De piloot van het vliegtuig heeft volgens de politie geen noodsignaal afgegeven. Daardoor is niet bekend of de vlieger technische problemen had, zonder brandstof kwam te zitten, gedesoriënteerd raakte door het slechte weer, of dat een andere oorzaak de reden is van de crash. De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval.

Het is ook niet duidelijk of de piloot in contact stond met de luchtverkeersleiding. De verkeersleiding van Rotterdam The Hague Airport kon maandag niet achterhalen of er vliegbewegingen zijn geweest op die plek of dat er een vliegtuig van de radar was verdwenen.

Een vliegtuig hoeft niet (altijd) in contact te staan met de luchtverkeersleiding. Bijvoorbeeld op plekken waar weinig vliegbewegingen zijn of als toestellen laag genoeg vliegen.

Ook in het gebied waar het vliegtuig verdween, was de piloot - mits het toestel laag genoeg vloog - niet verplicht om te praten met de luchtverkeersleiders. Toch kiezen piloten er vaak voor om dit wel te doen, omdat zij zo sneller hulp kunnen krijgen bij problemen of voor het ontvangen van informatie over de vlucht.

Zolang het wrak nog niet is gelokaliseerd, blijft het gissen naar antwoorden op deze vragen. De kans dat de piloot en passagier nog leven is nihil, erkende de veiligheidsregio maandagochtend. "We gaan bij dit soort incidenten altijd uit van een 'golden hour'", zegt de woordvoerder. Daarmee doelt hij op het uur na de crash. Worden slachtoffers binnen dat uur gevonden, dan is de kans op overlevenden het grootst.

Maandag ging het onderzoek naar de crash verder. Daarbij wordt onder meer een onderwaterdrone met sonar gebruikt. Die kan onder water objecten lokaliseren en registreren. Op die manier kunnen beroepsduikers gericht zoeken. In het Calandkanaal vindt veel scheepvaart plaats en staat veel stroming, waardoor resten van het wrak zich mogelijk op meerdere plaatsen bevinden. Aan het eind van de dag meldde de politie dat er nog niets is aangetroffen. Dinsdagochtend wordt de zoektocht hervat.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een onderzoek ingesteld naar de crash.